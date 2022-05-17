南加州教會槍擊案 國民黨譴責暴力哀悼罹難者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。國民黨今天表示，對於這樣的仇恨、暴力行為，給予最嚴厲的譴責，並表達沉痛哀悼，向當地台裔社群致上慰問之意。

美國南加州爾灣台灣基督長老教會美西時間15日發生涉及台僑的槍擊案，地點在當地的退休老人社區附近。駐洛杉磯辦事處指出，1人當場死亡，受傷的5人有4人為重傷，這6人都是台灣僑民。

國民黨今天透過新聞稿表達沉痛哀悼，也要向當地台裔社群致上慰問之意，希望大家團結互助、彼此扶持，共度令人心碎的艱難時刻。

國民黨表示，除了對仇恨與暴力表達嚴正譴責外，更要對於勇敢挺身對抗持槍凶嫌、因而不幸犧牲的台裔醫師鄭達志，致上最高的哀悼與敬意。鄭達志挺身而出是導致槍擊案沒有造成更多無辜者死傷的主因，鄭達志挺身而出的英勇義舉，令世人無限感佩。

國民黨指出，當前案情還在持續調查中，凶嫌的身分、背景資料以及可能的犯案動機有更多資訊正在浮現，無論有任何政治意識型態、隸屬任何組織，都不構成足以對他人暴力相向的正當性，呼籲台灣社會應共同為傷者祈福、為罹難者哀悼，請有心人士不要利用此暴力事件，再挑起更多分裂與仇恨。

國民黨強調，任何傷害他人、甚至奪人性命的偏激行為，絕對應該受到譴責。無論有任何意識型態、個人理念，都不足以成為傷害他人的藉口與理由，如此暴行絕對不見容於文明社會，國民黨對於這樣的仇恨、暴力行為，給予最嚴厲的譴責。（編輯：林興盟）1110517