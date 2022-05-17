烏克蘭救援亞速鋼鐵廠最後守軍 撤離行動不停

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭當局表示，撤出烏國南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）最後一批守軍的救援行動今天持續進行。在前一波行動中，已有264名軍人撤離。

數週以來，亞速鋼鐵廠已成了烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的象徵。約有600名烏軍藏身這座工廠的地下隧道和掩體，死命阻止俄國軍隊徹底攻占馬立波這座戰略港口城市。

昨天已有264名烏克蘭守軍循人道走廊撤到俄方和親俄分離主義分子掌控的地區；烏克蘭國防部指出，之後會展開進一步「換俘程序」。

烏克蘭國防部在通訊軟體Telegram上說：「至於仍留在亞速鋼鐵廠內的守軍，我國正採取所有必要救援措施。」

烏國國防部還表示：「有賴於這些馬立波守軍，烏克蘭獲得了累積儲備、重整且動員兵力，以及接收盟邦援助的黃金時間。」

烏克蘭軍方在社群媒體臉書（Facebook）發聲明表示，死守亞速鋼鐵廠不僅拖延了2萬名俄軍轉移到烏克蘭其他地區的腳步，也粉碎了俄國迅速占領南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的企圖。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，捍衛馬立波直至最後的烏軍，是藏身亞速鋼鐵廠的烏克蘭國家衛隊（National Guard）亞速軍團（Azov Regiment）和第36陸戰旅。

馬立波在俄國發動戰爭之前原有45萬人口，如今已遭俄軍占領，在砲火下近乎全毀。

烏方駐軍估計，在俄國2月24日開始入侵烏克蘭到4月15日之間，光靠亞速軍團就在馬立波擊斃2500名俄軍、擊傷超過5000人，並摧毀逾60輛戰車、損壞超過30輛；這還不包括烏軍其他編隊擊斃的敵軍數量。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110517