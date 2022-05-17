不願中企控制其油田 伊拉克政府出手干預

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦/巴斯拉17日綜合外電報導）伊拉克石油部去年出手阻止3項可能達成的交易，這些交易將使中國公司對伊國油田擁有更多控制權，導致巴格達所寄望能投資其搖搖欲墜經濟的國際石油大企業出走。

根據伊拉克石油官員和業界高層的說法，自2021年年初以來，俄羅斯路克石油公司（Lukoil）和美國石油巨頭埃克森美孚公司（Exxon Mobil）出售主要油田股權給中國國營公司的計畫，因受到伊拉克石油部干預而作罷。

知情人士表示，英國石油公司（BP）也考慮出售其股權，售予一家中國國營公司是選項之一，不過伊拉克官員說服它暫時留下。

中國是伊拉克最大的投資者，去年巴格達則是北京「一帶一路」倡議最大受益者，其基礎建設項目，包括一座發電廠和一座機場，獲得中國105億美元融資。

但對於中國進一步投資其主要油田，巴格達已劃出一條紅線。

伊拉克石油官員以及在伊國有業務的企業高層主管等7人接受路透社採訪時表示，伊拉克政府和國營公司高層擔心，中國公司手中的油田進一步擴增，可能加速西方石油公司的出走潮。

3位知情人士稱，在國營石油公司高層支持下，伊拉克石油部長賈巴爾（Ihsan Abdul Jabbar）去年勸阻路克石油公司不要將伊國最大油田之一西寇納2號（West Qurna 2）的股權出售給中國國營的中國石油化工公司（Sinopec）。

知情人士說，伊拉克官員去年還出手干預，阻止中國國營企業購買埃克森美孚在西寇納1號（West Qurna 1）的股權，並說服英國石油公司留在伊拉克，不將其在魯梅拉（Rumailah）大油田的利益出售給一家中國公司。

伊拉克石油儲量居世界第5，其生產的原油，魯梅拉和西寇納占了大約一半。

對於相關交易或部長在任何干預中所扮演角色的詢問，伊拉克石油部皆未回應。

兩位官員表示，政府擔心中國取得主導地位可能降低伊拉克的吸引力，令來自其他地方的投資卻步。

一些伊拉克官員稱，由於德黑蘭對伊拉克政治和軍事具有影響力，北京強化與伊朗關係，有助於中國在伊拉克的地位，但石油部對於讓出國家關鍵資源更多控制權，態度小心翼翼。

另一位伊拉克官員說：「我們不希望伊拉克能源工業被貼上中國主導的標籤，這一態度得到政府和石油部的贊同。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110517