俄侵烏後基輔首次審理戰爭罪 被告可能終身監禁

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烏克蘭首都基輔法院18日審理莫斯科入侵烏國後的第一起戰爭罪案件，被告希希馬林（前）是俄國軍人。（美聯社）

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔（Kyiv）法院今天審理莫斯科入侵烏國後的第一起戰爭罪案件，被告希希馬林是俄國軍人，被控殺害一名手無寸鐵平民。預料法院之後將陸續審理其他數起案件。

法新社報導，今天的審理將是對烏克蘭司法系統的考驗。目前國際組織也在自行調查俄軍被控犯下的暴行。

當地時間下午2時（台灣時間晚間7時），21歲的希希馬林（Vadim Shishimarin）在基輔的索洛米揚卡區（Solomyansky）地方法院出庭。他來自俄國伊爾庫次克（Irkutsk）地區，2月28日在烏克蘭東北部殺害一名62歲男性，因而被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

律師奧維斯揚尼科夫（Viktor Ovsiannikov）告訴法新社：「他知道自己被指控了什麼罪。」烏克蘭當局則說，他配合調查人員，承認俄軍開始入侵4天後發生的殺人事件。

檢方表示，當天希希馬林和其他4名軍人偷了一輛車，他們在烏克蘭蘇米州（Sumy）丘帕希夫卡村（Shupakhivka）附近碰到一名騎乘自行車的62歲男子，「其中一名軍人要被告殺了這名平民，他才不會告發他們」。

希希馬林接著持AK突擊步槍從車窗開槍，「男子立即死亡，離家門只有幾十公尺」。

烏克蘭當局5月初宣布逮捕希希馬林時未公布細節，同時公布一段影片，片中希希馬林表示，他到烏克蘭作戰是為了「給母親財務支持」，並稱事發當下「我被命令開槍，我朝他開了一槍，他倒下後我們就繼續前進」。

根據律師說法，本案深具挑戰性，「這是烏克蘭第一起類似起訴案，不存在類似案件的相關法律實務和判決，我們會解決它」。律師還說，他沒注意到當局有任何違反被告權利的行為。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）以一連串推文，強調本案對國家的重要性。她表示：「我們有超過1萬1000起戰爭罪案件且已有40名犯嫌。透過首次審判，我們將釋出清楚訊號：每名罪犯和每個下令或協助在烏克蘭犯罪的人，都無法逃避責任。」

另有兩名俄國軍人預計19日起受審，他們被控在東北部哈爾科夫州（Kharkiv）朝民用基礎設施發射火箭。

克里姆林宮則稱未掌握俄國軍人被控在烏克蘭殺害無武裝平民的消息。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們還沒有消息，由於在當地沒有外交使團，提供協助的能力也非常有限。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110518