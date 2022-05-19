俄羅斯稱與烏克蘭交界村莊遭攻擊 一死數傷

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）今天表示，俄國西南部接壤烏克蘭邊界的一座村莊遭到攻擊，造成一人死亡、數人受傷。

斯塔羅沃特在通訊軟體Telegram發文指出：「發生在黎明時分，另一次敵軍針對蒂奧特基諾（Tyotkino）的襲擊，不幸以悲劇告終。目前我們知道至少有一位平民喪命。」他暗示攻擊來自於烏克蘭。

斯塔羅沃特提到，根據初步資訊，受害者是一名卡車司機，事發時他正送貨到當地一間釀酒廠，這間釀酒廠曾被「多次」攻擊。

他更說，還有其他人受傷，相關救難人員正在約有4000人的蒂奧特基諾村努力撲滅火勢。2月24日，俄國派軍侵略烏克蘭。

斯塔羅沃特表示：「有幾間房屋受損。還有未爆彈的通報。」

他在Telegram還發布數張照片，可以看到燒焦的建築物、被炸毀的窗戶，以及據稱是砲彈炸出的地面凹洞。

接壤烏克蘭邊界的俄國地方當局已經多次指控烏國軍隊發動攻擊。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110519