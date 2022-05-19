更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診者康復3個月內不會再被匡列 羅一鈞：有一定免疫力
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯稱與烏克蘭交界村莊遭攻擊 一死數傷

2022/5/19 16:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）今天表示，俄國西南部接壤烏克蘭邊界的一座村莊遭到攻擊，造成一人死亡、數人受傷。

斯塔羅沃特在通訊軟體Telegram發文指出：「發生在黎明時分，另一次敵軍針對蒂奧特基諾（Tyotkino）的襲擊，不幸以悲劇告終。目前我們知道至少有一位平民喪命。」他暗示攻擊來自於烏克蘭。

斯塔羅沃特提到，根據初步資訊，受害者是一名卡車司機，事發時他正送貨到當地一間釀酒廠，這間釀酒廠曾被「多次」攻擊。

他更說，還有其他人受傷，相關救難人員正在約有4000人的蒂奧特基諾村努力撲滅火勢。2月24日，俄國派軍侵略烏克蘭。

斯塔羅沃特表示：「有幾間房屋受損。還有未爆彈的通報。」

他在Telegram還發布數張照片，可以看到燒焦的建築物、被炸毀的窗戶，以及據稱是砲彈炸出的地面凹洞。

接壤烏克蘭邊界的俄國地方當局已經多次指控烏國軍隊發動攻擊。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1110519

延伸閱讀
烏克蘭首次審理戰爭罪 俄羅斯驅逐法義西85名外交官反蒲亭政權俄人逃離祖國 流落異鄉處境堪憂俄國稱達成協議 撤離亞速鋼鐵廠受傷烏克蘭士兵
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀