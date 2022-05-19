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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/285

俄國稱烏克蘭若不付費 將斷札波羅熱核電廠供電

2022/5/19 21:50
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）暗示，除非基輔當局向莫斯科支付電費，否則俄國將設法切斷歐洲最大札波羅熱核電廠對烏克蘭的供電。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動後，俄國軍隊就占領了札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

俄國媒體報導，胡斯努林昨天前往俄軍在烏克蘭東南部的占領地區時表示：「若烏克蘭的能源系統願意接收供電並支付費用，那麼（札波羅熱核電廠）將為烏克蘭發電，否則這座核電廠就為俄國發電。」

胡斯努林發表上述言論前，俄國官員已表明，俄方打算留守在他們控制的烏克蘭南部領土，例如刻松州（Kherson）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）的大部分地區。

胡斯努林提到：「我們在經營核電廠方面的經驗豐富，我們俄羅斯的一些公司擁有這種經驗。」他並說，「毫無疑問」札波羅熱核電廠會繼續運轉。

但烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，札波羅熱核電廠會繼續向烏克蘭供電。

2021年，札波羅熱核電廠占烏克蘭年度發電總量的1/5，也占烏國核電廠發電量的將近一半。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110519

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