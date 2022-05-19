克宮：出兵烏克蘭前 已採取措施因應糧食危機

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮幕僚今天表示，早在總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭前，俄國就已採取相關措施，為應付威脅全世界的糧食危機做好準備。

俄羅斯和烏克蘭兩國共占全球小麥供應量的30%。莫斯科在烏國的軍事行動以及後續前所未見國際制裁擾亂了兩國化肥、小麥等商品供應，推高食品和燃料價格，發展中國家所受影響尤其嚴重。

現任克宮幕僚、前俄國經濟部長歐雷希金（Maxim Oreshkin）在莫斯科的一場青年論壇上表示：「蒲亭總統知道這些問題可能影響俄羅斯。俄國正積極準備應對全球糧荒，相關行動從去年底就已開始。」

聯合國本週敦促莫斯科當局釋出受到俄軍行動影響而滯留在烏克蘭港口的糧食。

歐雷希金說，他相信2022年底將爆發「全球饑荒」，還稱美國與歐洲聯盟（EU）國家「思慮不周」的政策正是糧食危機背後主因。

他還批評，美國試圖將糧食運出烏克蘭，將導致烏國「人道災難」以及全球「重大」糧食問題。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110519