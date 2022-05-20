布林肯：俄利用糧食作為武器 波及全球數百萬人

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指控俄羅斯在烏克蘭利用糧食作為武器，挾持物資扣為「人質」，影響所及不僅烏克蘭人，還包括全球數百萬人。

莫斯科方面一位高官隨後駁斥這項指控，說俄國人「並非白痴」，不會在受到嚴厲制裁的同時乖乖出口糧食。

路透社報導，布林肯今天向聯合國安全理事會發表談話時，呼籲俄羅斯停止封鎖烏克蘭港口。

他說：「俄國政府似乎認為，利用糧食作為武器，能幫助達成其入侵行動所沒有完成的事情，也就是瓦解烏克蘭人民的士氣。」

「烏克蘭數百萬人和全球數百萬人的糧食供應，實際上已被扣為人質。」

烏俄戰爭造成全球榖物、食用油、燃料和肥料價格飆升。

俄羅斯和烏克蘭小麥供應量合計占全球近1/3。烏克蘭也是玉米、大麥、葵花油和菜籽油的主要出口國，而俄羅斯和在烏俄戰爭中力挺莫斯科的白俄羅斯占全球鉀肥出口量40%以上；鉀肥是一種作物營養物質。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟體Telegram上寫道，俄羅斯擅長在適當的情況下生產世界各地所需的糧食。

現任俄羅斯聯邦安全會議副主席的麥維德夫寫道：「一切都變得不合邏輯，一邊施加瘋狂的制裁，一邊又要求供應糧食。事情不是這樣搞的，我們又不是白痴。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）說，任何指稱全球糧食危機是俄羅斯造成的說法都是「完全錯誤」，這場危機已醞釀了好幾年。

他指控烏克蘭將外國船隻扣留在境內港口，並在水中布置水雷。

涅班濟亞說，烏克蘭不想與航運公司合作，放行堵塞在港口的數十艘外國船艦。

布林肯說：「將糧食武器化的決定是莫斯科單方面做出的。在全球糧食供應量縮減、價格飆漲時，有約2000萬噸的穀物擺在烏克蘭穀倉內無人使用。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）試圖敲定協議，讓烏克蘭恢復糧食出口並讓俄羅斯向全球市場重啟糧食與肥料生產。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110520