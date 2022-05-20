歐盟禁止公民效力俄羅斯石油公司 5名高管離職

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）6名熟悉內情消息人士指出，俄羅斯石油公司（Rosneft）5位副總裁已請辭，這是因歐盟祭出制裁，禁止歐洲公民或居住在歐盟的俄羅斯人為這間克里姆林宮掌控的石油巨擘工作。

路透社報導，消息來源表示，這5位主管分別是卡西米羅（Didier Casimiro）、里朗（Eric Liron）、倫傑（Zeljko Runje）、康洛伊（Avril Conroy）和卡立莫夫（Otabek Karimov），他們在歐盟對俄國新一輪制裁於5月15日生效前幾天，離開俄羅斯石油公司。

根據俄羅斯石油公司網站資料，這5名高階主管是在2012年或2013年初加入這間國營石油公司。

俄羅斯石油公司對此拒絕置評，而5位高階主管不是未回覆訊息，就是聯繫不上。

俄羅斯石油公司老闆謝琴（Igor Sechin）為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信盟友，過去他一直說，要雇用外籍經理人且使用西方最好的技術和專業知識，好讓俄羅斯石油公司可以跟埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）等大石油公司一較高下。

具俄羅斯專業背景的西方石油高管，及俄國石油產業圈內人士都普遍認為，這些主管的離職和西方加強制裁，將減緩俄羅斯石油公司的成長，也更難以開發新的油田，包括在東西伯利亞（East Siberia）的東方石油（Vostok Oil）計畫，那是蘇聯解體以來最大規模開發計畫之一。

出生於比利時的卡西米羅，是俄國石油及相關產品供應和貿易的重要人物，他是在俄羅斯石油公司併購了英國石油公司（BP）在俄國的合資企業TNK-BP之後，加入俄羅斯石油公司。

生於法國的里朗與出生在愛爾蘭的康洛伊，也在2013年從TNK-BP加入俄羅斯石油公司，他們各別負責內部服務與零售業務發展。

出生在烏茲別克的卡立莫夫擔任貿易和物流副總裁，他與卡西米羅密切配合工作。

出生於克羅埃西亞的倫傑，在2012年從埃克森美孚俄國分公司跳槽加入俄羅斯石油公司，擔任油氣部門與海外業務發展的副總裁。

卡西米羅和倫傑在今年3月底，受到英國對於他們個人的制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110520