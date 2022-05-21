穆迪調降烏克蘭信評 估烏戰比原本預期更持久

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（中央社紐約20日綜合外電報導）國際信用評級機構穆迪今天將烏克蘭外幣主權信評等級由Caa2降至Caa3，且展望負面，理由是烏國遭俄羅斯侵略後，政府「債務可持續性」風險升高。它並預期烏戰比原先認為更持久。

路透社報導，穆迪表示：「儘管烏克蘭目前受益於國際承諾大筆財務支援，有助緩和立即的流動性風險；但政府負債水準也因此大幅攀升，中期來看很可能證實無以為繼。」

穆迪先前將烏克蘭信評展望列入觀察名單，如今鑒於戰爭發展的不確定性及隨之而來對信用的影響，而將烏國信評調降。

七大工業國集團（G7）財長今天同意再提供烏克蘭95億美元（約新台幣2822億元）援助，並承諾只要烏國對抗俄羅斯侵略的戰爭未結束，就會提供基輔充分資金讓受重創的烏國經濟維持運作。

穆迪還表示，它預期烏克蘭軍事衝突會比起初認為的還更長久，並預估烏國今年實質國內生產毛額（GDP）將萎縮約35%。

穆迪預測，烏克蘭經濟明年會開始復甦，但俄羅斯的侵略會對烏國GDP造成永久傷害。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110521