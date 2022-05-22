猴痘監測範圍擴大 世衛：確診個案料進一步增加

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）全球多國陸續傳出多起猴痘（monkeypox）確診病例後，世界衛生組織（WHO）擴大監測，將通常沒有這類病例的國家列入其中，因此預料未來將出現更多個案。

猴痘主要發生在中非和西非國家的部分地區。路透社報導，世衛這個聯合國專門機構表示，截至今天，中非和西非之外，有12個會員國通報92起確診病例和28起疑似病例。世衛表示，他們將於接下來幾天提供更多指引和建議，供各國參考如何緩解猴痘疫情擴散。

世衛表示：「現有資料顯示， 與有症狀個案近距離接觸會導致人與人之間的傳染。」

猴痘症狀通常輕微，是主要發生在非洲西部和中部部分地區的地方性流行病，由於是近距離接觸傳染，因此可以透過諸如自我隔離和加強衛生習慣等相對簡單的措施控制下來。.

世衛官員兼傳染病專家的海曼（David Heymann）告訴路透社：「目前的情況似乎是，病毒是以性傳染病的方式傳播，並擴大傳染到全世界。」

海曼表示，專家團組成的國際委員會召開視訊會議，探討這次病例爆發有哪些事項需要研究、哪些需要對外溝通等等，包括是否有任何的無症狀感染、誰是高風險族群，以及不同的傳播途徑等。

他表示，召開會議是「因為情況迫切」，但這個委員會並非會建議宣布「國際關注的突發公共衛生事件」的小組，也就是應用在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的世衛最高級別警告。

他表示，近距離接觸是關鍵傳播途徑，因為這種疾病的病灶通常具高度傳染力。例如，照顧病童的家長、照顧確診患者的醫護人員染疫風險就很高。這就是為什麼部分國家開始替治療猴痘患者的團隊接種與猴痘屬於同一病毒家族的天花疫苗。

現階段許多個案都是在性衛生診所診斷而出。而歐洲少數個案的早期基因序列顯示，這與英國、以色列和新加坡2018年局部性傳染的病毒株類似。

海曼表示，猴痘病毒已於西非、中非以外地區傳播一段時間的可能性，「生物學上是講得通的」，但並未如COVID-19引發封城、擴大社交距離、實施旅遊限制等。

他強調，猴痘病例爆發與COVID-19並不雷同，因為猴痘並不如COVID-19容易傳染。而懷疑自己暴露於病毒之中或出現凸起疹子、發燒症狀的民眾，應避免與他人近距離接觸。

他補充說：「疫苗是有的，但最重要的訊息是，大家可以保護自己。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110522