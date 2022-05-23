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俄代表稱準備恢復和平談判 決定權在基輔手上

2022/5/23 03:26
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）繼烏克蘭21日排除與俄羅斯恢復停火談判之後，俄方首席談判代表今天說，莫斯科願意恢復談判，但繼續談判的主動權在基輔手上。

俄國首席談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）接受白俄羅斯電視台訪問時表示：「就我方來說，我們已準備好繼續對話。凍結談判完全是烏克蘭方面的提議…球現在在他們手上。俄羅斯從未拒絕談判。」

俄羅斯入侵烏克蘭初期，兩國代表團會定期舉行面對面與視訊會談；烏俄外長於3月在土耳其磋商，隨後雙方又在伊斯坦堡（Istanbul）舉行代表團會議，此後談判停滯，迄今仍無具體成果。

烏克蘭總統府顧問兼烏方首席談判人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）17日表示，由於先前談判缺乏實質進展，與莫斯科的和談已經「暫停」。

波多利雅科昨天也說，如今基輔對戰爭的立場變得更堅定不妥協。烏國相信，讓步只會適得其反，因為任何停火協議之後，俄羅斯只會打得更凶。他還強調，基輔不會接受任何有關割讓領土的協議。（譯者：施施）1110523

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