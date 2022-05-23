美特戰退將：西方應為烏克蘭組訓4萬新軍反攻

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）前美國特種作戰司令部歐洲區司令、退役美軍少將里派斯表示，美國與盟邦應為基輔組訓5個旅、約4萬人的戰略預備隊，全西式裝備與打法的新軍能以少勝多擊退俄軍。

里派斯（Mike Repass）透過與美國政府的合約關係，過去6年擔任烏克蘭軍方顧問。他今年4月前往波蘭與烏西，近距離了解俄烏戰事的發展脈動，日前接受美國有線電視新聞網（CNN）國家安全分析師柏根（Peter Bergen）專訪。

里派斯指出，烏克蘭在軍備供應鏈上缺乏效能，也需更多兵力才能將俄軍逐出烏國。他主張美國與北約盟國應為烏克蘭建立5個旅的戰略預備隊，這4萬人的軍力應具備能發起主動攻勢以擊退俄軍的能力。

在里派斯看來，北大西洋公約組織（NATO）的步伐還是太慢，外界也看不太到西方援助軍事裝備進到烏克蘭後的分派調度情況。他看到的情況是烏軍在軍備分派上有私人化的現象，而非專業化。

他觀察到烏方高層在決定西方軍援裝備分派優先時，未能基於理解耗損程度、能否正確利於後續作戰乃至客觀數字做合理調度，很多情況是某旅指揮官或某個部門開口要就給，「徇私的情況很普遍，戰爭後勤不是這種搞法」。

里派斯認為當前烏克蘭需要更多裝備、火力和訓練過的官兵，才能削弱並擊退俄軍，北約需拿出更多作為嚇阻俄國。要讓俄國在戰場吞敗並被趕出烏克蘭，必須為烏克蘭建立戰略預備隊。

他說美、法、英、德與波蘭應各為烏克蘭建立一個旅的戰力，這5國擁有可觀的軍事能力，能在各自國內為烏克蘭組訓戰力精良的部隊，經過6到8個月組訓後，就能打造出5個全西方裝備與戰法、能執行空地作戰且營造戰場主動權的旅，烏軍這批新血能無礙地操作北約裝備，打法與戰術思想上也能與北約互通。

里派斯說按一旅約8000人算，這可為烏克蘭增添4萬名可恃戰力，「我覺得這是短期內該做的，相信烏克蘭在現有的全國緊急狀態下，湊出這4萬人供西方組訓不是難事」。從波灣戰爭等往例看，西式裝備與戰法的部隊遇上俄式體系的部隊，能發揮以少勝多的優勢。

里派斯說他個人認為這場俄烏戰事至少會持續2年，會是一場既苦惱又磨人的戰爭，西方也不能讓戰局演變為僵持，否則俄國總統蒲亭就能藉由消化戰場上取得的俄控區宣稱俄方成功達成目標。（譯者：陳亦偉）1110523