Airbnb傳結束中國境內業務 聚焦海外出遊商機

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）熟知內情的消息人士今天透露，由於中國實施嚴格清零防疫政策仍似沒有結束跡象，Airbnb將在今年夏天結束在中國境內的住房短租業務。

消息人士說，Airbnb準備結束中國境內的預訂住宿或遊客「體驗」業務，未來將專注於替中國遊客制定出國旅行計畫。

總部設在舊金山的Airbnb拒絕發表評論。

法新社報導，Airbnb於6年前進軍中國市場，迄今已為大約2500萬名遊客預訂在中國的住宿。Airbnb說，近幾年來，中國境內住房短租營收僅占整體營收的1%。

Airbnb在中國面臨激烈競爭，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，維持營運更是困難重重，且成本高昂。

儘管全球大多數地區已選擇與病毒共存，中國仍堅持實施清零防疫政策，對經濟樞紐上海和首都北京等幾座城市祭出嚴格的封鎖和行動限制，為此付出沉重的經濟代價。

Airbnb認為，隨著防疫措施鬆綁和邊境重新開放，中國遊客的國際旅行需求勢必大增，因此決定將重點擺在經營國外旅遊這塊獲利豐厚的市場。

Airbnb表示，平台的旅宿預訂量在今年第一季度創下新高，顯示受到COVID-19疫情衝擊的旅遊需求已開始回升。

根據Airbnb公布的財報，儘管COVID-19變異株Omicron造成全球大流行且感染率持續上升，但今年前3個月，Airbnb的住宿和旅遊「體驗」預訂量超過1億200萬次，創下新的季度紀錄。

Airbnb在致股東的信中寫道：「客戶預訂量高於以往。展望未來，我們可以看到強勁且持續性被壓抑的需求。」

Airbnb表示，儘管民眾預訂遠離都會區且離住家相對近的旅宿趨勢仍在持續，人們已逐漸回到大都市和展開跨國旅行。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110524