保護社群媒體成癮兒童 加州擬允許家長控告平台

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（中央社沙加緬度23日綜合外電報導）美國加州眾議會今天通過法案，允許家長為了社群媒體成癮的孩子控告Instagram、TikTok等平台，每次違規可罰高達2.5萬美元，相關企業恐很快就要因殘害兒童負起責任。

美聯社報導，這項法案定義的「成癮」，是指18歲以下孩童在身體、心理、情緒、發展或物質上受到傷害，想停止或減少花時間在社群媒體上，卻欲罷不能的情況。

企業團體曾警告，若法案通過，社群媒體公司與其面對法律風險，很可能就乾脆終止在加州替兒童服務。

這項法案僅適用於去年總收益至少1億美元的社群媒體公司，顯然是針對臉書（Facebook）等主宰市場的大企業。

這項法案並不適用於Netflix、Hulu等影音串流平台，或僅提供電子郵件和收發訊息服務的企業。

提出這項法案者是代表聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo County）的共和黨籍加州眾議員康寧漢（Jordan Cunningham），他說：「恣意對兒童進行社會實驗的時代結束了，我們將保護孩子。」

今天的表決是立法過程的重要一步，但還不是最終結果。接下來法案將送到加州參議會，展開議員及倡議者數週聽證及協商。

這項法案給了社群媒體企業兩條逃避法律責任的途徑。法案一旦成法，將於2023年元旦生效，但企業若在4月1日前撤除那些被認定致使兒童成癮的功能，就不用負損害賠償責任。

另外，企業若定期審查公司做法，找出並移除可能致使兒童成癮的功能，也可免於被告。

雖有這些條款，企業團體仍反對這項法案。由科技公司執行長和高階主管組成的跨黨派網絡TechNet致函州議員說，若此案成法，「社群媒體公司和線上網路服務業者就別無選擇，只能終止服務18歲以下孩童，並實施嚴格的年齡驗證程序，以確保青少年不使用這些公司的網站」。

信中還寫道：「沒有一家社群媒體公司承受得起這種法律風險，更不要說任何企業。」

代表蘭喬科多瓦市（Rancho Cordova）的民主黨籍加州眾議員庫里（Ken Cooley）說，他身為律師，通常會反對製造更多訴訟機會的法案，但立法者必須「改變我們和孩子周圍的動態變化」。

他說：「我們必須做點什麼，如果結果不對，也可以隨時修正。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110524