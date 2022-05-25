俄軍續轟烏南港市尼古拉耶夫 居民面臨缺水危機

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（中央社烏克蘭尼古拉耶夫25日綜合外電報導）遠處傳來隆隆砲火聲，空襲警報聲不時響起，邦達爾（Anna Bondar）在烏克蘭南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）排隊等待輪到她補充飲用水。

在丈夫臥病在床下，79歲的邦達爾每天要花兩到三個小時將水運回她家。她坦承「我非常累」，在進入春末夏初之際，這樣的路途只會讓她變得更加疲憊。

自從4月南部戰線的戰鬥切斷一條管線，斷了許多地區的自來水後，居民花數週時間在城市周圍徒步尋找水車，一些人騎自行車，另一些人則是開車。俄羅斯入侵烏克蘭後，缺水只是融入日常生活的一系列困難中的最新一個。

在這裡，跟烏克蘭其他地區一樣，由於俄國攻擊煉油廠和儲存設施重創全國各地的供應，汽車可能要排隊好幾個小時才能加到油。

許多商店仍然停業、企業關閉，學校改採線上教學，過去3個月有數百萬人流離失所。

27歲的麵包師傅巴瑞雪夫（Valeriy Baryshev）將幾罐飲用水綁在自行車後座上問道：「我們家有4個人，你能想像我們需要多少水來洗滌、做飯、泡茶嗎？」

他說：「我每天必須取約120公升的水。」其中包括他麵包店所需的水量。

軍官表示，尼古拉耶夫可能至少需要1個月或更長時間才能恢復正常使用自來水。尼古拉耶夫地區軍事管理局軍官普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）告訴法新社：「我們正在努力解決問題。」

「這是個耗時過程，涉及解決許多技術性問題，鑽井、組織工作和淨水。」

在那之前，居民將被迫搜尋或購買瓶裝水，這對那些因戰爭而無法工作的人來說，是一筆不小開支。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110525