俄軍砲火猛烈 烏克蘭求救：急需多管火箭系統

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（中央社瑞士達沃斯25日綜合外電報導）烏克蘭外交部長今天在瑞士阿爾卑斯山舉行的世界經濟論壇上向西方盟國施壓，要求提供重型武器。他說，烏克蘭「迫切」需要多管火箭發射系統，抗衡俄羅斯火力。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，他是在「前線非常困難時刻」來到世界經濟論壇舉辦地達沃斯（Davos），目前烏東頓巴斯（Donbas）地區戰火肆虐。

庫列巴在和許多政府官員及企業領袖會談後告訴媒體：「在頓巴斯的戰役很像二次世界大戰的戰爭。」

他說：「一些村莊和城鎮已經不存在。它們都被俄羅斯的砲火和的多管火箭發射系統炸成廢墟。這是毀滅性的。」

他說，俄羅斯在一些重型武器壓倒烏克蘭，但雙方最大的不平衡是多管火箭系統（MLRS）及長程火箭的行動電池。

美國和歐洲國家已向烏克蘭提供價值數十億美元的武器，幫助裝備落後的烏克蘭軍隊擊退武器更精良的俄羅斯侵略者。

但庫列巴說，多管火箭系統「確實是我們急需的武器。」

庫列巴指控北大西洋公約組織（NATO）在面對俄羅斯入侵烏克蘭時「什麼也沒做」，同時讚揚歐洲聯盟支持基輔的「革命性」決定。

庫列巴在世界經濟論壇上說：「北約作為一個聯盟、一個機構，完全被邊緣化，實際上什麼也沒做，我很抱歉這麼說。」他同時讚揚歐盟「革命性的、開創性的決定，甚至他們自己也沒有想到會做出這些決定」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1110526