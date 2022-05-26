王毅出訪 北京稱與太平洋島國合作不應受干擾

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（中央社記者張淑伶北京26日）北京4月份與索羅門群島簽訂安全協議後引發多國不安。中國外長王毅今天訪問索羅門群島，外交部發言人汪文斌宣稱，中國與太平洋島國合作不威脅第三方，也不應受第三方干擾。

根據中國外交部網站發布的內容，王毅今天凌晨抵達索羅門群島後，他與索國外長馬內列（Jeremiah Manele）舉行會談，並與索國代總督奧蒂會面。

王毅對馬內列表示，中方將堅定支持索羅門群島「維護好國家主權、安全和領土完整，維護好國內的團結統一」，加快實現國家發展振興。中方願和索國一起，將兩國關係提升至更高水平，做中國和太平洋島國之間政治互信的表率、互利合作的標竿。

馬內列則稱，中國的支持為索國發展經濟、改善民生、抗擊疫情發揮了作用，並帶來大量就業。

據官方發布，雙方同意打造共建「一帶一路」標誌性大項目，擴大農漁業、木材、礦產、衛生抗疫、減災救災等廣泛領域務實合作，確保2023年太平洋運動會體育館及其附屬設施近期建成。

2019年9月，索羅門群島與北京建交。2021年11月底，索羅門群島爆發大規模反政府示威行動，涉及部分民眾對於和中國建交不滿，暴亂歷經3天才平息。

今年4月19日，中國外交部證實中國已經和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，但沒有公布細節內容。

外電報導，根據稍早一份外流的索中安全協議草案，內容包括允許中國海軍部署至索羅門群島的措施。不過，中方多次否認將在索羅門群島建立軍事基地。

王毅今天起至6月4日出訪南太平洋7個島國和東帝汶，首站就是索羅門群島。

媒體披露的文件顯示，中國此次將尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）25日表示，擔心南太平洋國家可能會在倉促、不透明的過程中談判。

今天中國外交部例行記者會上，汪文斌回覆有關美方上述質疑時說，中國和太平洋島國的關係秉持互利共贏、開放包容的原則，不尋求任何排他性的權利，不對任何第三方構成威脅，同樣也不應當受到第三方的干擾。

他強調，和太平洋島國發展友好合作關係，是中國外交的一項長期戰略方針。希望有關方面「客觀理性」看待中國和這些國家的關係發展。（編輯：唐佩君）1110526