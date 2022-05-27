更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實 與蒲亭和談

2022/5/27 19:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭並不渴望與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話，不過烏克蘭必須面對現實，這可能是結束戰爭的必要手段。

澤倫斯基在針對印尼智庫的演說中表示：「有些事情需要和俄羅斯領導人討論。我不是說我們的人民渴望與他對話，但我們必須面對自己親身經歷的現實。」

澤倫斯基說：「我們想從這類會面中得到什麼…我們希望回歸原有的正常生活…我們希望回歸在自己土地上的主權國家生活。」他還稱，俄方似乎還沒準備好進行認真和平談判。

另一方面，英國首相強生今天表示，俄軍正在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區取得緩慢但明顯進展。

強生（Boris Johnson ）告訴彭博電視：「我擔心，儘管會讓他自己和全體俄軍付出巨大代價，蒲亭仍將繼續蠶食頓巴斯地區。」

強生說，俄軍正持續、緩慢而明顯的推進，「因此我們必須持續軍援烏克蘭，這一點至關重要。」

強生呼籲持續對烏國提供軍事援助，包括更多攻擊性武器，例如能從遠處攻擊目標的多管火箭發射系統等。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110527

延伸閱讀
澤倫斯基下令 停止俄羅斯公民免簽證入境烏克蘭澤倫斯基喊話要跟蒲亭直接談判 批西方不團結澤倫斯基傳記漫畫上市 出版商曝背後意義
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀