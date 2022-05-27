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UN：290萬烏克蘭難民從鄰國轉進歐洲國家

2022/5/27 21:23
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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）聯合國今天表示，逃往鄰國的超過660萬烏克蘭難民中，有290萬人已繼續前往其他歐洲國家。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，穿越烏克蘭邊境進入鄰國的絕大多數難民是婦女和兒童。

隨著戰爭引發的流離失所危機蔓延整個歐洲，聯合國難民署（UNHCR）數據提供了有多少人留在他們進入的第一個國家，又有多少人前往其他地方的大概情況。

聯合國難民署發言人曼圖（Shabia Mantoo）在日內瓦的簡報會中說：「根據我們掌握的最新數據…290萬難民已經離開烏克蘭的鄰國。」

聯合國難民署的一張圖表顯示，德國、捷克和義大利是接納最多烏克蘭難民的非烏克蘭鄰國。

聯合國難民署數據顯示，自俄國入侵以來，共有 665萬9220位難民逃離烏克蘭，其中超過350萬人進入烏克蘭西鄰波蘭。

3月初，每天約有10萬難民抵達波蘭邊境，但整個5月這個數字已降低至約2萬人。

聯合國難民署發言人薩拉多（Olga Sarrado）在華沙的難民案件登記中心透過視訊表示：「新到的難民通常來自受戰鬥嚴重影響地區，有些人已經在防空洞和地下室躲藏數週。」

「抵達時，他們往往呈現既痛苦又焦慮的狀態，把家人留在老家、沒有該何去何從的明確計畫，經濟能力和人脈也都比更早逃離的人貧乏。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1110527

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