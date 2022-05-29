人權問題成絆腳石 瑞士報紙：對中貿易談判停滯

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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）瑞士報章今天報導，因伯恩當局以更具批判性觀點看待北京的人權紀錄，兩國更新自由貿易協定的工作陷入停滯。

路透社報導，瑞士、中國2013年簽署自由貿易協定，為北京對中歐經濟體的第一個自貿協定，被視為可以創造互惠、提升兩個經濟體貿易額。

報導指出，瑞士一直試圖更新協定，納入更多瑞士商品擴大降低關稅，使得協定可長可久。但是中方沒有參與。

瑞士國家經濟事務秘書處（State Secretariat for Economic Affairs）在給報紙「星期展望」（SonntagsBlick）的聲明中指出：「目前不可能針對應予深入探索的共同主題清單達成共識。」

「新蘇黎世報週日版」（NZZ am Sonntag）以「中國僵局」為標題報導，瑞士已對中國人權紀錄採取更具批判性立場。

瑞士國會國民院（National Council）法律事務委員會（Legal Affairs Committee）最近通過倡議，譴責中國新疆維吾爾人遭到強迫勞動是「真實的問題」。

西方國家和人權團體指控新疆當局在集中營拘禁和折磨維吾爾人及其他少數民族。北京否認這些指控，稱這些集中營是打擊宗教極端主義的職業訓練設施。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110529