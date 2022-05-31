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未收到盧布付款 俄Gazprom停止對荷蘭供應天然氣

2022/5/31 16:52
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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯天然氣業巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布，由於荷蘭能源企業GasTerra拒絕以俄國貨幣盧布進行支付，它已經停止對荷蘭供應天然氣。

法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司在聲明中表示：「由於未收到盧布付款，我方已經完全停止對GasTerra供應天然氣。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，西方對俄國中央銀行實施金融制裁。莫斯科為了規避制裁，於是要求來自歐洲聯盟（EU）成員國等「不友善國家」的天然氣買家必須以盧布付款。

俄羅斯天然氣工業公司表示，儘管它已通知GasTerra，4月1日起供應的天然氣需以盧布支付，但截止本月30日，它仍未收到4月供氣的付款。

部分國有的GasTerra昨天表示，它為了不違反歐盟制裁規定，「決定不遵從俄羅斯天然氣工業公司單方面的支付要求」，因此已預期供氣會被切斷。

GasTerra還說，這意味從現在到10月，荷蘭不會收到俄羅斯供應20億立方公尺天然氣，但它已「預期如此，並已從其他地方採購天然氣」。

根據荷蘭政府說法，荷蘭的天然氣需求約15%仰賴俄羅斯天然氣供應，相當於每年約60億立方公尺。

儘管荷蘭的依賴比例低於歐盟國家平均的40%，但跟其他歐洲國家一樣，荷蘭仍為了降低對俄羅斯能源的依賴而措手不及。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110531

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拒絕以盧布付款 俄天然氣大廠停止向荷蘭業者供氣
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