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俄羅斯展開核武部隊演習 宣布完成極音速飛彈測試

2022/6/1 20:30
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄軍核武部隊正在莫斯科東北方的伊文諾弗省演習。另外，俄軍也已完成「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈的測試，將於今年內開始部署。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天援引國防部的話報導，大約1000名官兵正在伊文諾弗省（Ivanovo）進行密集演習，使用了包括「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈發射車在內的100多部車輛。

在美國宣布將提供烏克蘭更先進的武器，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）後，國際傳真社報導俄軍核武部隊進行演習。不過國際傳真社未提及美國供應烏軍新武器一事。

另據塔斯社（TASS）報導，俄羅斯海軍北方艦隊司令莫塞葉夫（Alexander Moiseyev）今天表示，俄軍已完成「鋯石」極音速巡弋飛彈的測試，預計今年年底前，北方艦隊新巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）將成為第一艘部署這款飛彈的軍艦。

俄羅斯總統蒲亭曾說，速度達音速9倍的「鋯石」巡弋飛彈，是俄軍舉世無雙新一代武器系統的一部分。

俄羅斯在3個多月的烏克蘭戰爭中損失慘重，但仍持續高調試射最新式的飛導。

俄羅斯國防部上週宣稱，他們成功從巴倫支海（Barents Sea）一艘船艦上試射一枚鋯石巡弋飛彈，擊中約1000公里外白海（White Sea）的一個目標。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110601

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