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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/283

響應抵制 瑞士工業集團歐瑞康退出俄國

2022/6/2 20:34
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（中央社蘇黎世2日綜合外電報導）投資人包括一名俄羅斯權貴人士的瑞士工業集團歐瑞康（Oerlikon）今天成為俄軍入侵烏克蘭後，宣布退出俄羅斯的最新一家西方企業。

法新社報導，歐瑞康發表聲明說，已與俄國管理團隊達成協議，出售其在俄國的所有業務。

聲明指出：「在新的所有權人領導下，公司業務將繼續獨立運營。」

歐瑞康表示，全俄6個營運據點共計有48名員工，去年銷售額不到500萬瑞士法郎（新台幣1億52261萬元）。

截至去年12月31日，俄國億萬富翁維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）透過Liwet投資公司間接持有歐瑞康44.5%股權。維克賽爾伯格於2018年被列入美國制裁名單。

歐瑞康業務包括汽車零件和鑽油設備等表面塗層的溶液，2021年全球營收達26億瑞士法郎。該公司3月4日就停止與俄國的所有國際跨境活動。

維克賽爾伯格投資的另一家瑞士工業集團蘇爾壽（Sulzer）上週已宣布，決定出售在俄國的業務。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110602

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