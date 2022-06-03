印度女舉辦「自婚」婚禮 承諾奉獻一生愛自己

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印度24歲的賓杜11日將舉辦與自己結婚的「自婚」婚禮。（圖取自instagram.com/kshamachy）

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（中央社新德里3日綜合外電報導）與自己結婚的「自婚」（sologamy）婚禮，過去幾年在西方逐漸流行，如今這股潮流也來到印度。

英國廣播公司（BBC）報導，賓杜（Kshama Bindu）預定本月11日晚間舉辦一場傳統的印度教婚禮，地點在印度西部古茶拉底省（Gujarat）瓦多達拉市（Vadodara）的一座寺廟。

賓杜表示，當天她將穿上紅色的新娘服飾，手上畫著印度彩繪（henna），髮際線撒上朱紅粉，並且將按新娘習俗繞行聖火7圈。

當天稍早還會舉行傳統的印度婚禮前儀式，包括將薑黃粉與油混合後塗在新娘身上的薑黃儀式（Haldi），以及歌舞派對（sangeet）。婚禮結束後，賓杜將前往印度果阿省（Goa）度2週蜜月。

這一切慶祝活動唯一缺少的元素，是一名新郎。不過，這是因為賓杜打算結婚的對象是自己。這可能也將是印度舉辦的首場自婚婚禮。

24歲的賓杜是一名社會學學生，也是一位部落客。她表示：「很多人對我說，我是很搶手的對象。我告訴他們，『我把自己搶走了』。」

賓杜說，和自己結婚，就是要將一生奉獻給「愛自己」。「自婚就是承諾支持自己、選擇有助自我成長的謀生和生活方式，並且盡自我能力發展成最有活力、最美好和最深感幸福的人。」

賓杜表示：「這是我的方式來表現出對自己各個不同部分全都接受，尤其是我過去曾試圖否認或不承認的部分，例如我的弱點，無論是身體上、心理上或情感上的弱點。」

「對我而言，這場婚禮真正意義在於自我接受。我想表達的是我接受自己、我的全部，甚至是看起來不漂亮的部分。」

賓杜還表示，她的家人對這場婚禮給予祝福，也將和她的友人一同出席。「我媽說，『噢，妳總是有新主意。』但我的父母非常開明，他們泰然接受這件事。」（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1110603