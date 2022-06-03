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美國5月新增39萬個工作機會 失業率穩定維持3.6%

2022/6/3 22:36
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國政府今天發布報告稱，美國5月份增加39萬名就業人口，顯露招聘放緩的跡象，但在勞動力短缺的情況下仍優於預期。

美國勞工部表示，失業率連續第3個月穩定維持在3.6%，只比2020年2月Covid-19疫情爆發前的水平高出0.1個百分點。

數據顯示，受Covid-19重創的餐廳和飯店業，5月呈現強力復甦，增加8萬4000個工作機會。不過與疫情前相較，此一產業仍減少了130萬個工作機會。

雇主難以填補空缺的職位，因而調高薪資，與4月份相比，平均時薪又上升10美分，來到31.95美元。

報告稱，與2021年5月相比，工資調高了5.2%，但略低於上個月公布的增幅。

這對聯準會（FED）來說可能是個好消息，聯準會已展開積極升息行動，對抗美國40多年來最高的通貨膨脹率。

勞動力參與率（Labor Force Participation Rate）小幅升高至62.3%，顯示有較多工人可能重新加入勞動力市場，從而將緩解工資壓力。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110603

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美國4月增加42萬8000就業人口 優於預期
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