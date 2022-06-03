中企買下英晶片廠 傳美國遊說倫敦考慮取消交易

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）一家中國晶片製造商持有的一間荷蘭公司，去年買下了英國一個神祕的晶片工廠。如今在美國表明反對這起收購案後，英國政府展開調查工作，有可能造成交易解除。

這筆交易，是中國企業聞泰科技持有的荷蘭公司安世半導體（Nexperia），去年7月以約8000萬美元（約新台幣23.5億元）買下位於威爾斯港市紐波特的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fab）。英國商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）上週對這起收購案展開國安審查。

美國「華爾街日報」引述知情人士報導，這項行動的幕後，是美國駐倫敦大使館的一名外交官近幾週告訴英國官員，如果這座工廠能回到英國手中，將有助英國成為電動車所需重要晶片的製造中心。儘管這名外交官並未要求英國取消交易，但他表明美國樂見如此。

英國政府之所以能對這起交易展開調查，是因為近期獲得新權力，能基於國家安全理由對外國收購案進行調查，甚至可溯及既往。

聞泰科技的總部在中國浙江省。根據一名與聞泰關係密切的人士說法，它替中國的華為和韓國的三星等消費電子產品巨擘企業代工製造。

聞泰也與中國政府有關聯。根據中國產業數據研究公司Datenna調查，它的22%股份可追溯至中國政府的實體或國有企業。

安世半導體的一名發言人表示，紐波特晶圓製造廠不構成國安風險，因為它大多製造吹風機和其他普通電器所需的晶片。

不過，與紐波特晶圓製造廠和數名英國國會議員接近的人士表示，這種說法是沒提到一個更大的重點，也就是這座工廠已開始轉換為化合物半導體製造廠，這類晶片並非以傳統的矽為材料。晶片業主管指出，若要讓電動車電池行駛距離更遠，化合物半導體至關重要。

一些英國國會議員的顧慮是，紐波特晶圓製造廠包括在威爾斯的一群工廠和研發中心，這個產業聚落盼成為全球領先的化合物半導體製造中心。而這些工廠和研發中心大多由英國控制。

根據熟悉美方與英方接觸的人士表示，華府也有相同疑慮，擔憂英國可能在這個產業聚落失去對一個重要工廠的控制。（譯者：張正芊）1110603