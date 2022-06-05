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法國暴風雨釀一死 大冰雹襲葡萄園

2022/6/5 10:08
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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國多數地區今天遭受風暴襲擊，造成一名婦女喪生，有些葡萄園區受災嚴重，也迫使3萬名露營幼童軍往安全處所避難。

法新社報導，法國北部盧恩市（Rouen）市長辦公室公布，境內因暴風雨引發暴洪，一名婦女受困汽車底下喪生。

西南部朗德（Landes）和熱爾（Gers）地區，地方官員和農民表示，當地下起比高球還大的冰雹，雅馬邑（Armagnac）葡萄園區有部分遭受波及。

熱爾農業部門主管馬拉柏德（Bernard Malabirade）表示，雹暴已影響了數萬公頃土地。

西南部朗德地區，葡萄酒種植業者拉卡維（Nelly Lacave）告訴法新社說：「葡萄園什麼都沒了，我們農舍屋頂被風暴吹得坑抗洞洞…父親高齡已近70歲，都說從來沒見過這般景象。」

當地電力公司今天晚間表示，法國各地約有5000戶住宅斷電。

在法國中部羅亞爾與謝爾省（Loir-et-Cher），3萬名童子軍在五旬節（Pentecost）假期舉行的露營活動也受影響，這群8至12歲的孩子們緊急躲避風暴，還有許多人在地方官員協助下在當地城堡中避難。

氣象局並警告，接下來還會出現更多風暴，從法國西南一路往北部和東部移動。

反觀地中海島嶼科西嘉（Corsica）則寫下歷來6月份最高溫紀錄。島上最北的科西嘉角（Cap Corse）出現攝氏37.4度高溫。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110605

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