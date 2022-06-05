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西班牙加強軍援烏克蘭 將提供防空飛彈和戰車

2022/6/5 18:03（6/5 18:18 更新）
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圖為秘魯海軍裝備同型阿斯派德短程低空防空飛彈。（圖取自維基共享資源；作者：Martin Garcia，CC BY 2.0）
圖為秘魯海軍裝備同型阿斯派德短程低空防空飛彈。（圖取自維基共享資源；作者：Martin Garcia，CC BY 2.0）
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（中央社馬德里5日綜合外電報導）西班牙「國家報」（El Pais）今天引述政府內部知情人士報導，西班牙將供應防空飛彈和豹型戰車（Leopard）給烏克蘭，加強軍援烏國。

西班牙也會訓練烏克蘭軍隊如何使用戰車，訓練地點在拉脫維亞。西班牙軍方在北大西洋公約組織（NATO）「增強前沿駐軍」（Enhanced Forward Presence）行動架構下，在拉脫維亞部署500名軍人。

根據國家報引述的消息人士，第2階段訓練可能在西班牙國內進行。

國家報指出，西班牙國防部將敲定運送阿斯派德（Aspide）短程低空防空飛彈給基輔（Kyiv）。西班牙軍方已用更先進的系統取代這款飛彈。

目前為止，西班牙已提供彈藥、個人防護裝備和輕武器給烏克蘭。

消息人士告訴國家報，總理桑傑士（Pedro Sanchez）4月21日造訪烏克蘭與該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時，談及這項加強軍援的提案，但相關行動因過於複雜而推遲。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110605

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