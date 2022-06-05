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首頁 / 國際

強生派對門遭逼宮 傳英保守黨8日展開不信任投票

2022/6/5 18:03（6/5 18:13 更新）
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英國媒體報導，首相強生（圖）本週將遇保守黨同志不信任投票挑戰。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
英國媒體報導，首相強生（圖）本週將遇保守黨同志不信任投票挑戰。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導） 英國「星期日泰晤士報」報導，英國執政保守黨的幹部預期，首相強生的領導本週將會遭到挑戰，並且已經安排於8日對他進行不信任投票。

越來越多保守黨（Conservative Party）國會議員表示，他們因為「派對門」（partygate）醜聞，已經對強生（Boris Johnson）政府失去信心，其中一些議員表示，已經致函正式要求對黨魁進行不信任投票。

啟動此一不信任投票至少要有54名保守黨國會議員正式向國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席提出要求。信函祕密遞交，因此只有主席知悉已經有多少人提出要求。

截至目前有逾25名國會議員公開表態挺不信任投票。星期日泰晤士報報導，保守黨幹部和倒戈議員認為，數字已經接近54人的門檻，還有一位議員認為已經超過。

報導指出：「1922委員會行政人員已經安排8日就黨領導進行投票。」

正式調查報告發現強生和唐寧街（Downing Street）官員打破政府於疫情肆虐期間所訂的嚴格防疫規定，於舉國封城期間酒聚。強生對此一再致歉。

強生3日出席為英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70週年舉行的感恩禮拜時，民眾以噓聲和訕笑迎接他。

他曾經表示不會辭職，強調值政府面臨太多挑戰之際，此刻離開不負責任。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110605

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