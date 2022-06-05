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西方若提供烏克蘭長程火箭 蒲亭警告將更猛烈攻擊

2022/6/5 18:49
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）塔斯社（TASS）今天報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）警告西方國家，倘若美國供應基輔長程火箭，莫斯科將猛烈攻打烏克蘭更多目標。

塔斯社引述蒲亭接受國營俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）專訪時說道，倘若美國供應這類火箭，「我們將攻擊那些迄今未攻打的目標」。

蒲亭並未透露莫斯科計畫攻擊的目標。

烏克蘭一直尋求西方國家提供「多管火箭系統」（Multiple Launch Rocket System, MLRS），諸如M270和M142「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），以打擊俄羅斯軍隊後方的部隊和軍火庫存。

美國總統拜登（Joe Biden）在取得基輔當局保證不會用來打擊俄羅斯境內目標後，於本週宣布計畫提供烏克蘭海馬士多管火箭系統。

俄羅斯官員警告，美國決定提供烏克蘭先進火箭系統恐加劇衝突；蒲亭則表示，此舉不會在戰場上帶來任何根本性變化。

蒲亭說：「我們瞭解美國和一些其他國家提供（先進火箭系統），目的在彌補這些軍備的損失。」

「這不是什麼新鮮事，這基本上無法改變任何局勢。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110605

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