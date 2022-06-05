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日本東京疫情續降溫 沖繩新增病例略高於上週

2022/6/5 18:50
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本各地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，東京今天新增確診病例已連續23天低於上週同日；沖繩縣今天新增1247例確診病例，較上週日增加74例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1584例確診病例，繼5月30日單日新增再度低於2000例，較上週日減少600多例，也是連續23天低於上週同日。

東京都最近一週平均單日新增2031.7例，是前一週平均的71.1%。

鄰近東京都的千葉縣今天新增481例確診病例，較上週日減少209例，至今累計病例數45萬2271例。神奈川縣今天新增854例確診病例，較上週日減少492例，連續12天低於上週同日，至今累計病例數75萬8842例，包括2207例死亡病例。

大阪府今天新增1153例確診病例，較上週日減少約350例，至今累計病例數98萬1504例，包括5074例死亡病例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增910例確診病例，連續兩天低於千例，較上週日減少331例，連續22天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1247例確診病例，較上週日增加74例，至今累計病例數22萬2008例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增107人染疫，沖繩縣以580.43人連續72天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以179.97人次之、宮崎縣以170.71人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110605

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