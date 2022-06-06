更多編輯台推薦新聞：
重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300

美洲高峰會參與國 傳美國排除古巴等3國

2022/6/6 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/墨西哥市5日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，拜登政府己作最後決定將古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜政府排除美洲高峰會外，即便墨西哥總統威脅，除非所有西半球國家皆受邀，否則他將缺席。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上月曾表示，除非華府邀請地區內所有國家，否則他將不出席6月在洛杉磯舉行的美洲高峰會（SOA）。

古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜是華府在拉美的主要反對者。一名位於華府的消息人士今晚指稱，美國官員認定這3國的人權及缺乏民主令人擔憂，經權衡這些擔憂遠比邀請它們重要。

美國在作此決定前已歷經多週密集審議，如果羅培茲歐布拉及若干其他領袖選擇不出席，美國可能面臨令人尷尬的抵制局面。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）上月曾稱即便受邀也不會出席，並指控美國的「野蠻施壓」使美洲高峰會不具包容性。古巴先前兩次峰會皆有參與。

羅培茲歐布拉多已表示，將先等待拜登作出決定，再宣布是否出席。他可能在6日早上例行記者會談話時，宣布跟進不與會。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110606

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀