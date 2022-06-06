美洲高峰會參與國 傳美國排除古巴等3國

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（中央社華盛頓/墨西哥市5日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，拜登政府己作最後決定將古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜政府排除美洲高峰會外，即便墨西哥總統威脅，除非所有西半球國家皆受邀，否則他將缺席。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上月曾表示，除非華府邀請地區內所有國家，否則他將不出席6月在洛杉磯舉行的美洲高峰會（SOA）。

古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜是華府在拉美的主要反對者。一名位於華府的消息人士今晚指稱，美國官員認定這3國的人權及缺乏民主令人擔憂，經權衡這些擔憂遠比邀請它們重要。

美國在作此決定前已歷經多週密集審議，如果羅培茲歐布拉及若干其他領袖選擇不出席，美國可能面臨令人尷尬的抵制局面。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）上月曾稱即便受邀也不會出席，並指控美國的「野蠻施壓」使美洲高峰會不具包容性。古巴先前兩次峰會皆有參與。

羅培茲歐布拉多已表示，將先等待拜登作出決定，再宣布是否出席。他可能在6日早上例行記者會談話時，宣布跟進不與會。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1110606