俄烏決戰北頓內茨克 地方首長：烏軍戰況稍微惡化

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴今天說，烏克蘭部隊在北頓內茨克市的戰況「稍微惡化」，但激烈戰鬥持續，烏軍在一處工業區保衛陣地對抗俄羅斯軍隊。

烏克蘭軍隊宣稱重新奪回盧甘斯克州（Lugansk）這個被圍困城市的一半地區後，一直試圖堅守陣地。俄羅斯軍隊如今集中進攻烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區這處中心地帶。

蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴國營電視台：「最激烈的戰鬥發生在北頓內茨克（Sievierodonetsk）。戰況變化快速。」

他說：「我們的守軍有段時間設法反擊；他們收復幾乎一半的城市。但現在情況再次又有一點惡化。」

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）在通訊軟體Telegram說，尼古拉耶夫今天傳出爆炸聲。

英國國防部則表示，俄羅斯昨天早上以空射巡弋飛彈攻擊烏克蘭首都基輔的鐵路基礎設施。

英國國防部更新推文表示，北頓內茨克市的激烈戰鬥持續，俄羅斯軍隊正在向斯拉夫揚斯克（Sloviansk）推進。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾警告，如果西方國家提供烏克蘭較長程火箭，他將攻擊烏克蘭的新目標。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110606