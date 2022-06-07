澤倫斯基：烏克蘭不打算經白俄羅斯出口糧食

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他們不打算同意一項糧食輸出計畫，即繞過遭俄羅斯封阻的黑海港口、改以鐵路跨越白俄羅斯並經波羅的海出口。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔的記者會表示，今年秋季可能有多達7500萬公噸糧食卡在烏克蘭無法出口。

白俄羅斯先前表示，準備讓烏克蘭糧食經其國境到達波羅的海港口，前提是他們的貨物也獲准自這些港口輸出。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也宣稱，這是一種解決方法。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述澤倫斯基的話報導：「我們還不打算循這種模式，去幫我們『友善的』鄰國。」

蒲亭2月24日出兵烏克蘭，展開所謂的「特殊軍事行動」。白俄羅斯讓盟友俄國的軍隊借道入侵烏克蘭。

澤倫斯基告訴記者，烏克蘭先前已與英國和土耳其商議一種方式，在第3國海軍護衛下，協助烏克蘭糧食經黑海安全出口。

不過他說，安全通行的最有力保障就是以烏克蘭的武器護衛。

澤倫斯基告訴記者：「我們解除封阻，或對港口出口糧食的通道最有力保障就是武器因應，將部署在這個地區。」

他說：「我們正就此與特定國家合作，部署特定反艦系統，我們正在努力並將逐步取得這些武器。」（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110607