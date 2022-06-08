亞馬遜盜獵販毒猖獗記者採訪失蹤 曝當地三不管

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）英國記者菲力普斯和巴西國家原住民基金會工作人員白瑞拉採訪亞馬遜野豬谷後失蹤，不僅曝露出當地盜採、盜獵、販毒猖獗，基金會公務員和原住民更被當地政府徹底拋棄和忽視。

菲力普斯（Dom Phillips）和白瑞拉（Bruno Araújo Pereira）在訪問野豬谷原住民領地後，6月5日乘船在伊塔瓜伊河（Itaquaí）失蹤。

國家原住民基金會（Funai）野豬谷（Vale do Javari）前主管、孤立的原住民部落國際政策顧問瓦茲（Antenor Vaz）指出，該領地與祕魯和哥倫比亞接壤，除受到越來越多的獵人、漁民、伐木者和採礦者的入侵外，最近毒販的活動也有所增加，特別是來自祕魯的古柯鹼販運規模很大。

白瑞拉原為國家原住民基金會孤立和晚近接觸的原住民部落總協調部門主管，2019年在執行一項將數百名礦工驅逐出羅賴馬州（Roraima）亞諾馬米（Yanomami）原住民領地的行動後被免職。

基金會公務員在這項行動中摧毀了採礦者的設備，並繳獲一架直升機。

據白瑞拉的同事們說，白瑞拉是這一代最傑出的原住民學者之一，他被免職後，請求國家原住民基金會的許可，繼續為保護和捍衛原住民權益行事。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）自2019年上任以來，國家原住民基金會的預算遭大幅削減，甚至開始支持總統提出遭到原住民強烈反對的議題，例如在這些領地開放採礦和大規模機械化農業。

瓦茲指出，近年來國家原住民基金會對野豬谷的忽視，讓原住民承擔起保衛領地的責任，必須面臨與入侵者單獨對抗的風險，沒有基金會的任何支持。

瓦茲敦促聯邦當局盡快在該地區展開搜索，並邀請了解當地河域的原住民加入他們的行列。

國家原住民基金會發布聲明，沒有提及在野豬谷的行動，只表示2019年至2021年間，對保護孤立和晚近接觸的原住民行動投資達巴西幣5140萬元（約新台幣3.1億元），金額超過2016年至2018年間投資總額的335%。

自2019年以來，野豬谷原住民領地的暴力事件不斷增加，國家原住民基金會合作人員白瑞拉（Maxciel dos Santos Pereira）曾參加該地區查獲大量非法狩獵和捕魚的行動後，在塔巴廷加（Tabatinga）被謀殺。

同年，國家原住民基金會控制進入原住民領地的一個基地數次遭非法獵人和漁民槍擊。

波索納洛今天說，菲力普斯和白瑞拉失蹤的地區是「完全野蠻」和「任何事情都可能發生的地方」，他們在亞馬遜的旅行是「不推薦的冒險活動」，希望聯邦警察能夠盡快找到2人。（編輯：韋樞）1110608