被迫前往俄羅斯 烏克蘭人：別無選擇

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（中央社華沙7日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）慘遭俄羅斯軍隊蹂躪，部分成功離開這座城市的居民說，他們別無選擇，只能前往俄羅斯。

法新社報導，泰提安娜（Tetyana）在一處地下室待了好幾週，父親命喪火箭攻擊後，她為了9歲女兒的性命，決定離開馬立波。

由於沒有行動網路或任何通訊的可能，她利用砲擊中間的空檔前往親俄當局安排的集結點，想查明離開的路線，然而她卻被告知，前往俄國是唯一選擇。

38歲的泰提安娜表示，當時「我們很震驚，我們並不想前往俄羅斯」。

「你怎麼能前往一個想要殺死你的國家？」泰提安娜目前與家人在拉脫維亞尋求庇護。

數週來，烏克蘭一直指控莫斯科當局「非法轉移」超過100萬名烏克蘭人到俄國，或到目前由俄軍掌控的烏國地區。

俄羅斯國防部官員米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）證實此事，但表示轉移平民只是了為了將他們從「危險地區撤離」。

部分平民確實不得不前往俄羅斯，只因為基輔掌控地區的往來路線有許多被砲火阻斷。

斯維特拉娜（Svitlana）和泰提安娜一樣被迫前往俄羅斯。斯維特拉娜原本和丈夫和公婆一同躲在馬立波一處地下室，後來俄軍命令他們前往俄國占領區。

46歲的斯維特拉娜說：「當有人拿著槍這麼對你說時，你其實沒辦法說不。」她後來輾轉抵達了烏克蘭西部的利維夫（Lviv）。

斯維特拉娜一家起初被帶往馬立波附近的新亞速斯克鎮（Novoazovsk），此處受到獲俄國撐腰的分離主義者掌控。

他們在一間學校裡待了4天，接著被移送到史塔羅貝謝夫（Starobesheve），在那裡，他們被安置在一座擁擠的社區中心裡，人們席地而睡。

斯維特拉娜說：「最糟的是髒腳、髒身體散發的臭味。即使我們洗了好幾次，味道仍留在我們的物品上。」

3天後，斯維特拉娜一家在一座分離主義分子警方掌控的建築物裡接受盤問。

他們必須回答是否有親戚在烏國軍隊裡的種種書面問題，採集指紋，還必須交出手機供人檢查。

在另一間房間裡，男性必須褪去衣物，以表明身上沒有烏克蘭愛國刺青或可能被懷疑是從軍留下的傷疤。斯維特拉娜說：「我的丈夫必須脫去內褲和襪子以外的所有衣物。」

她擔心可能因為自己「親烏立場」而遭到迫害，表示「我們也刪掉了手機內所有照片和社群媒體」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110608