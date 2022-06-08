伊朗列車撞上挖土機脫軌 增至21死數十人傷

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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）伊朗國營媒體報導，一列載了348名乘客的列車今天駛至中部城市塔巴斯（Tabas）附近時，撞上鐵軌旁的挖土機而脫軌翻覆。官員表示，已知至少21人死亡和數十人受傷。

法新社報導，當時列車正從東北部城市麥什赫德（Mashhad）駛往中部城市雅茲德（Yazd）途中，當地時間凌晨5時30分，列車車廂在荒漠中脫軌翻覆時，車上有348名乘客。

美聯社引述官員報導，伊朗這起脫軌事件至少造成21人死亡，47人受傷。

國家救援機構發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）稍早說：「17人在事故中喪命，86名傷者中有37人已經送往醫院。」

他表示：「由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數恐將攀升。」他還說，已經出動24輛救護車和3架直升機到現場。

塔巴斯市位於伊朗南呼羅珊省（South Khorasan），距離伊朗首都德黑蘭路程約900公里。

伊朗國有鐵路公司副主管莫薩維（Mir Hassan Moussavi）受訪時說，這列列車在「撞上一輛挖土機之後出軌」。

國營電視台的畫面顯示，部分傷者被直升機後送到醫院。

緊急救援單位表示，11節車廂中有5節脫軌。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）對於罹難者家屬表達哀悼慰問之意，同時下令對事故發生原因展開調查。

伊朗媒體報導，塔巴斯市檢察官已經前往現場，展開司法調查。

美聯社報導，根據事發現場照片，列車車頭似乎通過挖土機，之後的車廂卻撞上挖土機，造成脫軌事故。伊朗當局未能立即說明這起事故的原因。

一名不具名的受傷民眾告訴國營電視台：「乘客在車廂內彈來彈去，就像球在空中一樣。」

空拍畫面顯示，緊急救難人員在現場跑來跑去，照顧受傷的乘客。

國營電視台播放受傷乘客在醫院接受治療的畫面。其中一名傷者告訴電視台，他們覺得列車緊急煞車慢下來後，車廂即脫軌。

2016年，伊朗北部兩列車相撞起火，造成44人喪命、數十人受傷。當時鐵路當局4名員工被捕，主管隨後請辭。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110608