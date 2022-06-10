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美國陸戰隊軍機墜毀加州 機上5人全數殉職

2022/6/10 03:05
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）一架美國陸戰隊的飛機8日在南加州沙漠墜毀，美軍今天證實，機上5名陸戰隊員全數殉職。

法新社報導，5人乘坐的魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）8日執行訓練任務時，在加州帝國郡（Imperial County）的格拉米斯（Glamis）附近墜毀。格拉米斯距離墨西哥邊界僅35公里。

美國陸戰隊第3航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）蓋林少將（Bradford J. Gering）表示：「我們悼念這起悲慘災難中死去的陸戰隊員，在親友面對這起悲劇的同時，我們的心與他們同在。」

軍方表示，目前還在調查事故原因。社群媒體上有消息稱機上載有放射性物質，但軍方發言人明確否認。

失事飛機原駐紮在加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）。

魚鷹型傾斜旋翼機可以像直升機一樣垂直起降，但飛行方式跟一般渦輪螺旋槳飛機一樣。

美軍魚鷹機已數度發生墜機事件，包括3月在挪威導致4名陸戰隊員死亡的事故。（譯者：楊昭彥）1110610

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