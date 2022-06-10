英國防大臣密訪烏克蘭 確保軍援到位隨勢應變

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國國防部今天表示，國防大臣華勒斯本週已前往烏克蘭與總統澤倫斯基以及防長列茲尼科夫會面，以確保英國軍援持續符合戰場實際需求。

一名烏克蘭軍方消息人士告訴中央社，整體而言，西方軍援至6月初僅滿足烏軍防衛所需不到10%，執行強力反攻十分困難。除了性能，軍援武器和彈藥的「數量」也很重要；俄軍至今取得的戰果主要有賴其在火力打擊方面的數量優勢。

英國國防部在事發前後皆未公布華勒斯（Ben Wallace）動身訪烏的確切時間，僅指出訪問烏克蘭讓華勒斯可第一線了解烏軍需求，以協助抵抗俄羅斯野蠻、毫無正當理由的侵略行動。

英國國防部表示，俄烏戰事特性和前線情勢隨時在變化，英國提供烏克蘭的支援也必須隨勢應變，並將持續提供烏克蘭有效的致命武器、協調國際軍援行動。

華勒斯此行訪問烏克蘭兩天，在首都基輔（Kyiv）先後與列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。三人討論烏克蘭目前及未來可能需要的軍備與訓練，並同意加強互動。

此前列茲尼科夫曾於3月拜會英國國防部；4月，烏克蘭一個政治與軍事代表團訪英，烏克蘭軍方至英國武裝部隊營區與英方討論、現場挑選所需軍備，並接受訓練。

英國國防部指出，英國是第一個向烏克蘭提供致命武器的歐洲國家，目前已提供價值超過7億5000萬英鎊的軍援，包含反裝甲飛彈、防空系統等。

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此外，英國在協調國際軍援烏克蘭方面扮演關鍵角色，包括領先召集兩場國際軍援會議，以協調35個國家的相關行動。皇家空軍並穿梭各國運送各國軍援至烏克蘭。

英國近日並宣布援贈烏克蘭一批可精準打擊射程80公里以內目標的M270多管火箭系統（MLRS），以協助對抗俄羅斯用以行使無差別攻擊的遠程火砲。烏克蘭部隊將在英國受訓、學習操作這項系統。（編輯：劉學源）1110610