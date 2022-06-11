評論家：蒲亭為征服侵烏 不滿北約東擴只是幌子

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭將自己比作18世紀俄國沙皇彼得大帝，認為攻打烏克蘭只是在拿回俄國原本的土地。評論家指出，這證明了他對北約東擴、不滿西方等抱怨不過是傳統征服戰的幌子。

俄國在1700年至1721年的北方大戰（Great Northern War）中打敗瑞典，自此稱霸波羅的海，並成為歐洲事務的重要參與者。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天在莫斯科參觀紀念彼得大帝（Peter the Great）的一場展覽後表示：「彼得大帝發動長達21年的北方大戰，他看似與瑞典交戰，從他們那裡奪走一些東西。其實他什麼也沒奪取，而是把原本屬於俄國的東西拿回來。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，在俄羅斯數月來否認在烏克蘭的行動是帝國野心驅使後，蒲亭似乎接受了這個使命，將俄國目前在烏克蘭的軍事行動與彼得大帝當年的戰爭相提並論。

已掌權23年的蒲亭藉由提出一種歷史觀，即主張烏克蘭沒有真正的國家認同、從來沒有獨立建國的傳統，一再尋求合理化俄國在烏克蘭的行動。俄軍已在烏克蘭蹂躪各個城市，殺害數以千計的人，迫使數以百萬計民眾逃離家園。

評論家指出，蒲亭這番發言，證明了他對歷史不公、北大西洋公約組織（NATO）東擴，以及其他不滿西方的種種抱怨，不過只是傳統征服戰的幌子罷了。

烏克蘭政府一名顧問說，蒲亭的言論顯示，與他交涉，或如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所尋求為蒲亭從衝突中找到一個「出口」，都是錯誤的判斷。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「蒲亭承認奪取領土，並將自己比作彼得大帝，證明了根本沒有衝突，只有以大屠殺為偽裝的國家血腥掠奪。」

瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）說，蒲亭要把俄國主張的土地拿回的慾望，將會「釀成多年戰爭」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110611