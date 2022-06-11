烏國再求武器支援 還需人道救助馬立波致命疾病

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭今天向西方國家尋求更多幫助，呼籲加速輸送武器好讓烏軍抵禦裝備更精良的俄羅斯部隊，並提供人道支援以對抗致命的痢疾和霍亂等疾病。

路透社報導，小城北頓內茨克（Sievierodonetsk）已成為俄軍在烏克蘭東部推進的重點，也是烏俄交戰近4個月來最慘烈的戰亂地區之一，據報發生進一步激烈戰鬥。

烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）在俄軍圍攻下化為廢墟，市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，市內衛生系統被破壞，遺體在街頭腐爛。

波成柯告訴國家電視台：「爆發了痢疾和霍亂…這場戰爭已奪走2萬多名居民的性命…不幸的是，隨著這些感染疫情，將再帶走數以千計馬立波人。」

他呼籲聯合國和紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）設法建立一條人道走廊，讓滯留當地的居民離開這座目前遭到俄方掌控的城市。

烏克蘭官員說，俄軍窮追猛打的東部戰事現在以砲戰為主，而烏克蘭在這方面火力遠不及俄方。

這意味著，唯有在西方履行提供更多且更精良武器承諾的情況下，才有可能扭轉戰局，包括美國和其他國家答應提供的火箭系統。

烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向英國「衛報」（The Guardian）表示：「現在打的是砲戰。一切都仰賴（西方）給我們的（武器）。烏克蘭只有一門火砲，而俄羅斯有10到15門火砲。」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國是提供烏克蘭最多武器的國家之一，卻因遲於供應基輔當局聲稱所需的重型武器而遭到外界批評。德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）今天報導，德國計劃修改武器出口規範，以便更容易武裝烏克蘭等民主國家。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110611