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大英國協五國聯防成員重申承諾 關注區域緊張

2022/6/11 12:42
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（中央社新加坡11日綜合外電報導）馬來西亞、新加坡、澳洲、紐西蘭及英國高階官員今天說，5國之間長達51年的「五國防衛協定」（FPDA）非常穩固、有意義，且對於處理區域愈來愈緊繃的情勢來說至關重要。

5國官員在新加坡「香格里拉對話」場邊會面後於記者會上說，協定成員國之間的關係熱絡，更在地緣政治愈來愈複雜的情況下關注未來。

馬來西亞國防部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）說，當前區域緊張情勢驟升，尤其是在中國與美國盟邦之間，「五國防衛協定」作為調節力量，可以發揮很大的作用。

希山慕丁說：「我最擔心的就是非蓄意事故和意外事件，可能導致失控、事態擴大。如果沒有這些平台（例如五國防衛協定），就沒有任何機會去處理那些有時確實會失控的事故。」

希山慕丁、新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）、澳洲副總理兼防長馬勒斯（Richard Marles）、紐西蘭防長韓奈爾（Peeni Henare）及英國駐新加坡高級專員歐文（Kara Owen）也重申他們對「五國防衛協定」的承諾，並提到這項協定對未來的重要性。

馬勒斯說：「澳洲堅定忠於五國防衛協定，我們不會把這項協定視為理所當然。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110611

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