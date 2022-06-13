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伊拉克面臨2個月來第10場沙塵暴 巴格達機場關閉

2022/6/13 19:20
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（中央社巴格達13日綜合外電報導）令人窒息的漫天沙塵今天覆蓋伊拉克首都巴格達（Baghdad），機場因此暫時關閉。伊拉克近來頻頻出現有害人體的沙塵暴，政府警告氣候變遷已構成「生存威脅」。

法新社報導，這是4月中旬以來襲擊伊拉克的第10場沙塵暴。在氣候變遷影響下，伊拉克正面臨土壤退化、嚴重旱象、降雨量偏低等困境。

伊拉克總統沙雷（Barham Saleh）在本月稍早的世界環境日（World Environment Day）警告，對抗氣候變遷「必須成為伊拉克的國家首要任務，因為它對我國未來世代構成生存威脅」。

巴格達與周邊地區今天上午被厚重的白色沙塵覆蓋，能見度只剩下幾百公尺。巴格達機場官員宣布暫停飛機起降。

伊拉克中部什葉派聖城納加夫（Najaf）的機場上午也短暫停擺，幾個小時後沙塵散去，機場才重新開放。

最近幾個星期，數座機場已因沙塵暴數度被迫停止飛機起降。

上月沙塵暴導致數以千計的人因為呼吸道問題就醫，還造成1人死亡。

伊拉克即將進入炙熱夏季，屆時氣溫有時會超過攝氏50度。聯合國把伊拉克列入全球最容易受到氣候變遷和沙漠化衝擊的5個國家之一。

伊拉克環境部曾警告，未來20年境內平均每年會有272天的沙塵暴，到2050年之前將增至超過300天。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110613

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