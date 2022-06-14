土耳其總統將與俄烏會談 盼為烏克蘭糧食出口解套

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）俄羅斯侵略使烏克蘭經黑海出口穀物受阻，糧食危機迫在眉睫。土耳其總統艾爾段表示，計劃近日與俄國及烏克蘭總統會談，以找到讓烏克蘭糧食經黑海輸出的方式。

烏克蘭是全球第4大榖物出口國，俄烏戰爭使烏克蘭無法輸出數百萬噸穀物，全球糧食價格大漲。聯合國（UN）敦促外界在最貧困的國家，特別是非洲地區國家面臨饑荒前採取行動。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）昨天報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）週末在土耳其東部萬恩（Van）與年輕人會面時表示，相關會談正在進行中。除了這些會談，「我們還安排與相關人士會面」。

他說，可能會在下週與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論必須採取的措施。

艾爾段提到在黑海建立安全走廊，向世界市場出口約2500萬噸烏克蘭糧食，以避免全球重大糧食危機。

他說，土耳其約有500萬噸小麥、大麥、葵花籽油，沒有什麼大問題。「儘管如此，我們盼能提高這些數字。與俄羅斯的會談正在進行中，我們不僅將努力滿足自己的需求，還將透過再出口將貨物運至第三國。」

美國之音（VOA）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）8日與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉會面商討建立航運走廊，讓烏克蘭糧食出口，但是雙方未能達成協議。土國官員表示，俄、烏互不信任仍然是巨大障礙。

卡夫索格魯於會後的聯合記者會上說，土耳其已準備好與聯合國合作，建立安全航運走廊，使烏克蘭船能將小麥運往世界市場。土耳其認為這是合理且可行的計畫。

他說，俄羅斯和烏克蘭都必須接受聯合國要求。土耳其提議在伊斯坦堡召開會議討論相關細節。

土耳其和俄羅斯官員持續討論兩國海軍為烏克蘭貨船提供通道的計畫，但是關鍵問題仍是清除保護烏克蘭敖德薩港（Odesa）的水雷。拉夫羅夫認為責任在於烏克蘭。

他說，在俄羅斯看來，為了解決這個問題，烏克蘭人唯一需要做的就是清除水雷或劃定安全通道讓船隻離港，「除此之外別無他法」。

對烏克蘭而言，俄軍保證不對敖德薩發動兩棲攻擊，是移除水雷的前提。拉夫羅夫承諾俄方不會發動攻擊，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）斥為「空話」。

卡夫索格魯說，俄羅斯要求結束制裁好讓穀物進入全球市場是「合理的」。美國費城智庫外交政策研究所（FPRI）學者史坦（Aaron Stein）則分析，美國不太可能同意。

史坦說，「（糧食走廊協議）主要障礙之一是俄羅斯要求放寬制裁」。俄國自一、兩個月前第一次提出這項要求以來，這一直是俄方立場，但是美國無意放寬對俄制裁。（編輯：郭中翰）1110614