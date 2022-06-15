49名英人遭俄國列黑名單 包括國防官員、媒體人

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯今天表示已將49名英國公民列入黑名單，包括英國國防官員，以及英國廣播公司、「金融時報」和「衛報」著名記者及編輯等。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍烏克蘭後，英國一直是最力挺基輔當局的一員。

俄羅斯外交部透過聲明表示：「名單上的英國新聞工作者涉嫌故意散布有關俄羅斯及烏克蘭與頓巴斯（Donbass）事件不實、片面的消息。」

英國首相強生（Boris Johnson）回應表示：「蒲亭的本能總是壓制異議，並打壓那些準確報導他在烏克蘭災難性行動的人。」

強生推文說：「我全力支持英國媒體和政府及國會同僚，將持續支持他們努力不懈的工作。」

被禁止進入俄羅斯的29名新聞工作者包括「衛報」（The Guardian）的華克（Shaun Walker）、「金融時報」（Financial Times）專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）及政治分析家蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）。

名單還包括「泰晤士報」（The Times）編輯威瑟羅（John Witherow）、「每日電訊報」（The Daily Telegraph）編輯伊凡斯（Chris Evans）、英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）、「衛報」編輯維納（Katharine Viner），以及「每日郵報」（The Daily Mail）編輯韋里蒂（Edward Verity）。

名單中的媒體人還包括「英國廣播公司第4電台」（BBC Radio 4）主播羅賓森（Nick Robinson）、「天空新聞網」（Sky News）政論節目主持人芮吉（Sophie Ridge）。

據路透社報導，莫斯科當局宣布散布俄軍「假消息」最高將判15年徒刑後，絕大多數的外國新聞工作者都已經離開俄國。

莫斯科當局也禁止使用「戰爭」和「入侵」等字眼，並以「特殊軍事行動」形容俄國在烏克蘭的進攻。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110615