逾百CEO籲美國會通過法案 強化對中國競爭力

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（中央社舊金山/華盛頓15日綜合外電報導）包括Alphabet、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等公司的100多名執行長，今天呼籲美國國會通過法案，以在晶片生產等領域，加強美國對中國的經濟競爭力。

路透社報導，聯邦參眾議院已各自通過不同版本的法案，這100多位執行長聯名致函敦促兩院達成共識，把法案送交總統拜登（Joe Biden）簽署。

8月為國會夏季休會，觀察家預期，議員們在休會後會把注意力轉向秋天的期中選舉。

這封聯名信函寫道：「我們在全球的競爭對手正在投資自身產業、勞工和經濟。國會採取行動提升美國競爭力極其重要。」

安排連署的美國半導體協會（SIA）表示，這封信是目前最多企業領袖集體為法案背書的一次。

法案包含聯邦政府將斥資520億美元，來擴大美國半導體產能。

半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）表示：「為回應晶片需求增長，業內領袖面臨催促晶片製造廠的壓力，他們等不及了。」

紐佛還說，這項法案將「確保更多晶片製造廠會在美國境內而非海外興建」。

半導體協會也要求，競爭力法案應納入半導體生產設計可享投資稅收抵免。

眾議院多數黨（民主黨）領袖霍耶爾（Steny Hoyer）表示，希望議員們能在月底前完成這項法案。他還說參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已表態「不會做任何事來反對或妨礙法案審議」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110615