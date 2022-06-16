學者：台灣可從烏克蘭學到教訓 爭取國際支持

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（中央社記者林育立柏林15日專電）捷克與台灣的學者在一場研討會表示，深受中國武力威脅的台灣，可以從烏克蘭訓練後備軍人、爭取國際支持等作法學到不少教訓。

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）今天主辦研討會，邀請台灣和中歐學者探討俄烏戰爭對台灣的啟示，由斯洛伐克前外長丹默斯（Pavol Demeš）主持。

遠景基金會執行長賴怡忠表示，戰前許多人以戰爭代價太高為由，研判俄羅斯不敢出兵，可見獨裁者決策不是按照理性，台灣跟戰爭的距離其實比一般人想像還近。

賴怡忠認為，俄烏戰爭帶給台灣不少啟示，例如烏克蘭戰前的準備、抵抗俄軍的「非對稱作戰」策略、以及透過資訊戰強化軍心及爭取國際支持。

台灣與烏克蘭距離遙遠，過去對烏克蘭情勢並不關心，直到最近才發現俄烏戰局足以牽動台海局勢，今年年初在台北成立辦公室的捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）因此抓住機會，不時向台灣各界簡報烏克蘭局勢。

歐洲價值安全政策中心關注烏克蘭多年，負責人楊達（Jakub Janda）認為，台灣可以從烏克蘭訓練後備軍人與讓平民上戰場的作法學到教訓。

此外，戰爭開打後才從外國取得武器的難度很高，戰時散居在海外的國民可發揮極大影響力，烏克蘭這些經驗也很值得台灣參考。

楊達說，俄軍阻撓烏克蘭小麥出口，恐在非洲等地造成糧食危機，中國攻打台灣同樣也會衝擊全球局勢，他因此建議歐美各國及早規劃中國對台動武時的因應策略。（編輯：郭中翰）1110616