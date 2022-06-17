習近平蒲亭通話 外媒：中俄對外發布各有側重

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中國國家主席習近平（右起）與俄羅斯總統蒲亭15日通話，外媒分析，雙方發布消息的重點有所不同。圖為蒲亭2月4日在北京會晤習近平。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社台北17日電）中俄領導人15日通話，外媒分析，雙方發布消息的重點有所不同，中方表示願與俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益相互支持，密切兩國戰略協作；俄方則更側重透露北京對莫斯科的支持。

綜合德國之聲、法新社的報導及分析，俄羅斯官方公布的對話訊息似乎更側重透露北京對莫斯科的支持，包括在西方制裁俄羅斯背景下加強經濟合作的意向。

報導說，克里姆林宮當天稍晚就中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭通話發布的通報說，「考慮到由於西方非法制裁而變得更加複雜的全球經濟形勢，雙方同意擴大在能源、金融、工業、運輸和其他領域的合作。」

克里姆林宮的聲明並指出，兩位領導人還討論了 「發展軍事關係」。

據報導，莫斯科公布的消息還透露，習近平對俄羅斯「面對外部勢力造成的安全挑戰時，採取行動捍衛基本國家利益的合法性」表示理解。

這是中俄兩國領導人在烏克蘭戰爭爆發後第2次通話。在俄羅斯2月下旬入侵的第2天，蒲亭曾與習近平通電話並討論烏克蘭局勢。習近平表示中方支持俄方與烏克蘭透過談判解決問題，強調中方尊重所有國家的主權和領土完整，同時也重視俄羅斯的「合理安全關切」。

美國政論雜誌Politico評論習蒲本週通話時說，這是習近平在俄羅斯入侵烏克蘭以來（對莫斯科）所發出最明確支持訊號。

Politico分析，從官方通報看，習近平甚至沒有像上一次通話時那般強調中方尊重所有國家的主權和領土完整，意即包括烏克蘭的主權。中國對俄羅斯經濟發揮的作用引起各方擔憂之際，習近平「加倍強調了中國與俄羅斯的願景」。

據官媒新華社，中國國家主席習近平15日下午與俄羅斯總統蒲亭通電話。習近平指出，今年以來，面對全球性動盪變革，中俄關係「保持良好發展勢頭」。兩國經貿合作穩步推進，黑河─布拉戈維申斯克公路橋通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。

黑河-布拉戈維申斯克公路橋是中俄間首座跨黑龍江（俄語稱阿穆爾河）的公路橋，於10日正式開通。

據新華社引述，蒲亭表示，今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力藉口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政，願與中方加強多邊協作，為推動世界多極化和建立更加公正合理的國際秩序作出建設性努力。

習近平還表示，中方願與俄方繼續「在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持」，密切兩國戰略協作。

報導稱，兩國元首就烏克蘭問題交換了意見。習近平指出，各方應該「以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決」，中方願繼續為此發揮應有作用。他還強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。

烏克蘭戰爭爆發以來，美國和歐盟對俄羅斯實施了數輪經濟制裁，並一再警告中國不得向俄羅斯提供實質援助或協助其規避制裁。路透社5月初報導援引美國政府高級官員表示，到當時為止，並未發現中國有在軍事上和經濟上支持俄羅斯侵略戰爭的行動。

中國至今拒絕對俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動進行譴責，並批評西方國家對莫斯科採取的全面制裁措施。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110617