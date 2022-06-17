菲律賓要求中國莫在南海生事 美國表態支持

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（中央社華盛頓/東京17日綜合外電報導）美國國務院今天表示，菲律賓要求中國「停止在南海的挑釁行為並尊重國際法」，美國支持馬尼拉的立場。

菲律賓上週對中國在菲國200海浬專屬經濟海域範圍內的海事活動提出新的外交抗議，馬尼拉指責中國「非法捕魚」，且中國海警船對從事補給任務的菲律賓船隻進行跟蹤，總計北京在南海的活動遭到指控已超過300件。

美國國務院表示，美國對此同表關切。

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另外，日本今天也表示已就中國單方面開發東海資源的行為，向中方提出抗議。日方稱，儘管日中兩國於2008年就雙方在該地區水域進行合作達成協議，但中方仍持續進行這類單方面活動。在兩國尚未劃定正式邊界的東海，中國在兩國等距線以西建造10餘個天然氣探勘平台。

日本外務省稱，在日本海軍發現中方正在將一個新平台的基礎結構運送至當地後，日方向中國駐東京大使館一名高級官員提出抗議。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110617